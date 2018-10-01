السولية يشارك في تدريبات الأهلي

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة وفاق سطيف الجزائري.





وشارك السولية في المران الجماعي الذي اشتمل على تدريبات بدنية إلى جانب تدريبات الكرة، بعدما اقتصر على أداء التدريبات التأهيلية خلال الفترة الأخيرة.





واشتكى السولية من تمزق في العضلة الضامة وغاب عن المشاركة الجماعية، وظهر اللاعب بصورة جيدة خلال مران اليوم ليتحدد موقفه النهائي من العودة للمباريات عقب مواجهة وفاق سطيف الجزائري.



