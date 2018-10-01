عاجل.. لجنة الاستماع تستدعي مرتضى منصور للتحقيق

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، أنه أرسل خطابا إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاستدعائه لجلسة الاستماع باللجنة الأولمبية للرد على ما نسب إليه من تجاوزات في حق أعضاء اللجنة في الفترة السابقة.





وقال "العريان" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، إن مرتضى منصور تجاهل الرد على الخطاب وخرج للرد في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا سبيل أمامه سوي الحضول لجلسة الاستماع لتخفيف العقوبة في شخصه هو وليس نادي الزمالك".





وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت تجميد مرتضى منصور، من كل الألعاب الأولمبية بعد التجاوزات التي قام بها في الفترة الأخيرة.





وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا بعد التشاور مع حسن مصطفي ممثل الحركة الأولمبية الدولية، والذي تضمن الإجراءات العاجلة التي قررتها ضد مرتضى لحين انتهاء التحقيقات معه.





وأشارت اللجنة في البيان إلى أن ذلك القرار يأتي بسبب إزاء حالة التمادى فى اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية.