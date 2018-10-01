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ميدو: كيف سنتطور ووضع الكرة المصرية مقزز وملئ بالمؤمرات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
ميدو: كيف سنتطور ووضع الكرة المصرية مقزز وملئ بالمؤمرات
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علي نبوي
 

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لوادي دجلة الأوضاع التي وصلت لها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أننا أمامنا الكثير جدا من أجل اللحاق بركب من سبقونا في تطوير كرة القدم.

 

وغرد ميدو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"المشهد مقزز فهناك من تعود على ان يقوم بالاعمال القذره بنفسه وهناك من اعتاد ان يقوم اخرون بها له!".

 

وأضاف "بيئه مليئة بالمؤامرات والتبريطات والاهتمام بالمصالح الشخصيه فقط!كيف لنا ان نتطور ومسؤولينا معظمهم مشغولون بالمؤامرات التي يواجهونها والاخرون مشغولون بماذا يخطط اصحاب هذه المؤامرات!!.

 

وتابع "أمامنا الكثير من العمل حتى نلحق بمن سبقونا بسنوات كيف سنجلس حول طاوله واحده لدراسة ما ينقصنا ومناقشة ما يمكن ان نفعله حتى نتطور مثل الجميع والمشه مليء بهذه الخلافات والاحداث المؤسفة بين مسؤولين من المفترض بهم انهم هم العاقلون الذين يفضوا اَي نزاعات حتى يعملوا بسلام لتقدمنا!!".


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