ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيران عن الضربة الصاروخية بسوريا: "القادم أعظم"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
إيران عن الضربة الصاروخية بسوريا: القادم أعظم
ضربات إيرانية بسوريا
طباعة
وكالات
 

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن الضربة الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري فجر اليوم على معقل لقادة هجوم الأهواز، كانت مجرد تحذير والقادم أعظم.

 

وكتب رضائي على تويتر: "الضربات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري فجر اليوم، كانت تنبيها لهؤلاء المجرمين، والعقاب الأكبر آت قريبا".

 

أما عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان حسين نقوي حسيني، فقال إن "قوات حرس الثورة الإسلامية، انتقمت اليوم بضربتها على داعش، لشهداء الأهواز. وهي تعد بمثابة انتقام من جميع الجماعات الإرهابية".

 

واعتبر نقوي أن رد الحرس الثوري على اعتداء الأهواز، كان مطلبا للشارع الإيراني، مؤكدا أن "الشعب ومجلس الشورى الإسلامي يدعمان هذا العمل الثوري، الذي دل على قوة قواتنا المسلحة".

 

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شنه هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية في البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية "ضربة محرم" الهادفة للانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

 

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

 

المزيد عن: ضربات صاروخية بسوريا شرقي الفرات سوريا تحذير ايران القادم أعظم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 11:30:02 AM