تريو مايا دياب ومساري وفرنش مونتانا يتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

تحقق أغنية "يا نور العين" التي تقدمها النجمة اللبنانية مايا دياب، على طريقة التريو بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا رواجًا ملحوظًا منذ طرحها.

وقد تخطت أغنية "يا نور العين" المليون استماع في فترة لا تتعدَ الـ48 على إطلاقها عبر موقع وتطبيق "أنغامي" الشهير.

الجدير ذكره أن الأغنية تم تنفيذها بتوزيع موسيقي عصري يناسب أجواء السهر وذلك نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتّع بها كل من مساري، مايا ومونتانا في جيل الشباب.