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رجال السلة يواجه والكيتى الاثيوبي بتصفيات بطولة أفريقيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
رجال السلة يواجه والكيتى الاثيوبي بتصفيات بطولة أفريقيا
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الفريق الأول لكرة السلة “رجال” بالنادي الأهلي يخوض مباراة هامة اليوم الإثنين أمام فريق والكيتى الاثيوبي في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وتقام المباراة بمدينة دار السلام في تنزانيا التي تستضيف التصفيات ، ويسعى خلال الفريق الى تقديم عرضا قويا ومواصلة الانتصارات بعد أن تغلب على نظيره فريق أويلرز أمس الأحد في أول مبارياته بالتصفيات.

وحرص طارق خيري المدير الفني للفريق على تجهيز اللاعبين للمباراة بعد الحصول على الاستشفاء اللازم عقب مباراة أمس.

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