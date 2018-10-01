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رجال سلة الأهلي يفوز على أويلرز بتصفيات بطولة افريقيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
رجال سلة الأهلي يفوز على أويلرز بتصفيات بطولة افريقيا
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حقق الفريق الاول لكرة السلة”رجال” بالنادي الاهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق أويلرز التنزاني في أول لقاءات الفريقين بتصفيات المنطقة الخامسة التي تستضيفها تنزانيا والمؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للأندية.

وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني ، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 91-53 ليحصد فوزه الأول في التصفيات.

وشهدت المباراة تألق كبير من جانب الأمريكي كوينتون دوجيت ورامي جنيدي، فيما يسعى الجهاز الفني الى تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

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