أدريانا بروني تشدو بمصاحبة علي خطاب بدار الأوبرا

في أمسية ساحرة شهدت دار الأوبرا المصرية، لقاءً مميزًا جمع عملاقة الفن النابولي العالمية أدريانا بروني والعازف المصري العالمي علي خطاب، والمطربة الإيطالية عاشقة مصر والتي تقيم بها ألينورا لانوتا.

وشهد الحفل حضور جماهيري واسع من المصريين وبعض الجاليات الأجنبية محبي التراث الأرومتوسطي، كما تفاعل الحضور مع الحفل خاصة مع المقطوعة Carmela، وkelma Helwa، وLl mare.

وقالت أدريانا بروني، وهي رمز للموسيقى النابولية في جميع أنحاء العالم، إن والدها واحدا من أهم الملحنين لألحان خاصة بتقاليدنا، لذلك قررت دعم هذا المفهوم نفسه لتأسيس نفس الجذور المشتركة في جميع الأجزاء المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وساحل شمال وجنوب أفريقيا.

وكانت دار الأوبرا المصرية، استضافت تحت رعاية المركز الثقافي الإيطالي مساء السبت 29 سبتمبر الجاري المطربة الإيطالية بروني سيرجيو، وهي ابنة رائد الأغنية النابولية سيرجيو برون بمصاحبة عازف الجيتار المصري علي خطاب ومشاركة المطربة الإيطالية ألينورا لانوتا المقيمة في القاهرة وتعد هذه الحفلة الفنية بمثابة تبادل فني عميق للوصول إلى إحياء التراث الموسيقى العظيم الذي كان يجمع دول حوض البحر المتوسط ومن خلال جو من التراث الموسيقي تجتمع فيه الدراما وشغف وحب الحياة والبهجة في الوصول الي قمة الابداع باستخدام الوتريات العربية والاوروبية كالعود العربي والجيتار الماليزي والكمان لتبحر بِنَا فى رحلة بين شمال و جنوب البحر المتوسط.