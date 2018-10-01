وزير التموين يشدد على ضرورة رفع كفاءة شركات مطاحن قطاع الأعمال العام

اجتمع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مع رؤساء شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة موقف أعمال شركات المطاحن ومناقشة احتياجاتها المختلفة ومتطلبات رفع الكفاءة بما يضمن جودة الدقيق المنتج من شركات المطاحن لاستخدامه في إنتاج الخبز البلدي المدعم.







وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة، ورؤساء شركات مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية وشرق الدلتا ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وقيادات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.





وشدد "المصيلحي" على ضرورة رفع كفاءة وقدرات شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بما يمكنها من المنافسة بالأسواق والعمل على تحسين المنتجات المختلفة ومن أهمها دقيق استخراج ٨٢ وذلك من أجل إنتاج رغيف خبز ذو مواصفات وجودة عالية.



واستعرض رؤساء الشركات القدرات الإنتاجية للمطاحن التابعة لكل شركة واحتياجات ومتطلبات كل شركة لزيادة معدلات الانتاج بكفاءة مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه جيدًا وكذلك رفع الحالة الفنية للآلات والمعدات بما ينعكس إيجاييًا على المنتج النهائي.



وأكد "المصيلحي" ضرورة استمرار عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش والمرور الدوري على مطاحن القطاع العام والخاص كافة، وأخذ عينات مستمرة لفحصها مع الجهات المختصة للتأكد من جودة الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز البلدى المدعم.