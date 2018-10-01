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التعليم تكشف أهمية الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
التعليم تكشف أهمية الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج (فيديو)
أرشيفية
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ندى محمد
 
قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التعليم، إن الإدارة بدأت في خطة أنشطة كاملة على المستوى المحلي والإقليمي؛ لاستهداف طلاب مدارس التربية الخاصة، والطلاب الموهوبين، وبعض طلاب الإعاقات البسيطة، سواء في منظومة الدمج، أو التعليم الفني، وغيرها.

وأضافت "هالة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن إقامة الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج، يعد تنفيذا للحلم والطموح من العاملين بالإدارة، بإقامة مثل هذه المسابقات التنافسية على مستوى العالم العربي.

كما تابع أن أهمية الملتقى، تهدف إلى ترسيخ فكرة الدمج في المجتمع كله، وهي تجربة لإثبات أن الدمج في مصر من أكثر التجارب الناجحة.

المزيد عن: وزارة التعليم مدارس التربية الخاصة الطلاب الموهوبين الدكتورة هالة عبد السلام
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