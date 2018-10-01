عاجل – السعودية | الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في المهرِّب "شفيع الرحمن" بالشرقية



نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا في مهرِّب كمية من الهروين المخدّر، داخل أحشائه، بالمنطقة الشرقية.



وقالت الوزارة، في بيان لها: "قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)".



تم القبض على المدعو زاهد الرحمن شفيع الرحمن- باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زاهد الرحمن شفيع الرحمن- باكستاني الجنسية- اليوم الاثنين الموافق 21 1 1440 هـ في المنطقة الشرقية.



المصدر:- صحيفة عاجل





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