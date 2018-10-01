وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السوري القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى مع نظيره السورى وليد المعلم أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكر مكتب الجعفرى- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقائه وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى سياق اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية تضافر الجهود والتعاون؛ من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب.

وأشار إلى أن وزير الخارجية السورى وجه دعوة رسمية للجعفرى لزيارة دمشق فى إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

يذكر أن العراق يسعى إلى تمتين علاقاته مع دول العالم وتحديداً محيطه الإقليمى، حيث أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حرص بلاده على بناء علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة.