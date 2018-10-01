أمطار خفيفة تضرب القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة، في ظل حالة الجو المتقلبة، والتي تشهدها البلاد منذ دخول فصل الخريف.





ويسود اليوم الإثنين، انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وتكون خفيفة إلى متوسطة .



