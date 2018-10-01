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واشنطن ترحب بنتائج الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:23 ص
واشنطن ترحب بنتائج الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا
معارضي تغيير اسم مقدونيا
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وكالات
 

رحبت الولايات المتحدة السبت بنتيجة الاستفتاء في مقدونيا، بعد موافقة الناخبين على تغيير اسم بلدهم، مؤكدةً أن ذلك يمكن أن يقرب مقدونيا من الغرب اقتصادياً وعسكريًا.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم بقوة التطبيق الكامل للاتفاق الذي يسمح لمقدونيا بأن تأخذ مكانها الصحيح في حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، وتساهم بذلك في الاستقرار والأمن والرخاء الإقليمي".

 

ورحب الغربيون بنتيجة الاستفتاء على أمل أن ينهي الخلاف بين مقدونيا واليونان، البلدين الواقعين في البلقان.

 

وتفيد النتائج شبه النهائية للتصويت أن 91.93% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على تغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

 

وقال 5.71% إنهم يرفضون تغيير اسم البلاد، لكن حوالى ثلثي الناخبين المسجلين لم يشاركوا في التصويت ما يضعف موقف رئيس الوزراء زوارن زايف.

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