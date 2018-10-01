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نادال يواصل تربعه على عرش التصنيف العالمي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 ص
نادال يواصل تربعه على عرش التصنيف العالمي
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وكالات
 
واصل الإسباني رافائيل نادال، تربعه على عرش جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الإثنين.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات هذا الاسبوع، حيث يبتعد نادال بألف و860 نقطة عن السويسري روجر فيدرر، وبألفين و315 نقطة عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث.

وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:

1- الإسباني رافائيل نادال 8760 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 6900 نقطة

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6445 نقطة

4- الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 5980 نقطة

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4890 نقطة.

6- الكرواتي مارين شيليتش 4715 نقطة

7- النمساوي دومينيك تيم 3825 نقطة.

8- البلغاري جريجور ديميتروف 3755 نقطة

9- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3595 نقطة

10- الأمريكي جون إيسنر 3470 نقطة
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