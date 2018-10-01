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مقتل 21 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
مقتل 21 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان
القوات الأمريكية بأفغانستان
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وكالات
 

شنت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان غارات جوية ضد مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى ما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 21 مسلحًا فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

 

وقال فيلق سيلك "201" التابع للجيش الأفغانى في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الضربات الجوية نفذت الليلة الماضية فى منطقة خوجيانى، مشيرًا إلى أن قوات التحالف نفذت الغارات الجوية باستخدام طائرات بدون طيار مستهدفة مسلحى داعش فى منطقة سكانار.

 

وأضاف البيان أنه قُتل ما لا يقل عن 21 مسلحًا تابعين للجماعة الإرهابية إثر الغارة الجوية. ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما فى ذلك مسلحى داعش على الضربة حتى الآن.

 

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