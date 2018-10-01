الكوريتان تبدآن إزالة الألغام في الحدود المشتركة

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية إزالة الألغام ستبدأ، اليوم الاثنين، من منطقة الحراسة المشتركة في قرية الهدنة بين الكوريتين والمنطقة المنزوعة السلاح في بلدة تشولوون شرق الحدود الفاصل بينهما.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العملية تأتي تنفيذاً لما اتفقت عليه الكوريتان في قمة بيونغ يانغ الأخيرة من أجل تنفيذ إعلان بانمونجوم المشترك.

وتنص الاتفاقية في المجال العسكري على أن تبدأ الكوريتان عملية إزالة الألغام المزروعة حول قرية بانمونجوم خلال الفترة من الأول حتى 20 من أكتوبر، وفي المرتفعات من 20 حتى 30 من تشرين الثاني/نوفمبر.

من الجدير بالذكر أن الزعيمين الكوريين عقدا الاجتماع الثالث، الشهر الماضي. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.