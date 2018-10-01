كليب "لمور كي صوني" للمغربي سي مهدي يتخطى 5 ملايين مشاهدة (فيديو)

"حلو إنتى يا منين خرجتي ليا، خطفتي عقلي عينيا".. بمثل هذه الكلمات فاجأ المطرب المغربى سى مهدي جمهوره بإطلاق أغنيته المصورة "لمور كى صونى"، وتخطى الكليب 6 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.









مهدى بن إبراهيم الملقب بـ"سي مهدي" يعد من الوجوه الغنائية المألوفة فى الساحة الموسيقية المغربية، بدأ رحلته الغنائية فى سن السابعة عشرة بإطلاق أول ألبوماته "Kounte"، منطلقًا من مدينة كازابلانكا، ووضع بصمته فى الساحة الجماهيرية بأشهر أغنياته "مغرم" و"خريبكة" و"والو" وتعيده هذه الأغنية الجديدة للساحة بعد غياب قرابة 6 أشهر عن آخر كليابته "حن فيا".



