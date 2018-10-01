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بيان عاجل من الخارجية المصرية للمسافرين إلى الأردن

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:06 ص
بيان عاجل من الخارجية المصرية للمسافرين إلى الأردن
أرشيفية
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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين، المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا؛ لتعرضهم للمسألة القانونية، علما بأن المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالينPregabalin ، ويتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وفي ضوء ما تلاحظ من إزدياد أعداد المواطنين المصريين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية لحيازتهم أدوية محظور حملها، إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة. 

المزيد عن: وزارة الخارجية مصر بريجابالينPregabalin المملكة الأردنية
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