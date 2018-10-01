ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قناة أمريكية تحذف من حديث "كاني ويست" كلمات تدعم ترامب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
قناة أمريكية تحذف من حديث كاني ويست كلمات تدعم ترامب
ترامب
طباعة
وكالات
 

حذفت قناة NBC التلفزيونية الأمريكية من إحدى حلقات الموسم الـ44 لبرنامج Saturday Night Live، كلمات لمغني الراب كاني ويست تدعم الرئيس دونالد ترامب، مما أثار حفيظة الأخير.

 

ولكن المنتج مايك دين الأمريكي، نشر المقطع المحذوف على صفحته في تويتر، ليفضح بذلك ممارسات القناة الأمريكية.

 

وقال المغني في المقطع المشطوب: "لقد شاهدتم كيف سخروا مني، وسمعتم كيف صرخوا في وجهي. لقد حاربوني من وراء الكواليس، كيف يمكن أن تعجب بترامب؟ وقالوا، إنه عنصري ولو كانت العنصرية تقلقني، لغادرت أمريكا من فترة بعيدة".

 

وكان المغني يتحدث وهو يرتدي على رأسه قبعة تحمل شعار، "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب.

 

وبعد نشر المنتج المقطع المحذوف، قدم ترامب في تغريدة عبر تويتر، شكره وامتنانه للمغني المذكور على دعمه هذا.

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن غضبه الشديد من امتعاض الجمهور وعدم رضاهم عن مغني الراب بسبب آرائه السياسية، وقال مشيدا به: "هذا المغني قد وجه اتهاما دامغا للحزب الديمقراطي الأمريكي".

 

المزيد عن: كاني ويست قناة أمريكية حديث كاني ويست ترامب امريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 9:40:14 AM