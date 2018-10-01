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حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين.. والأرصاد تحذر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين.. والأرصاد تحذر
أرشيفية
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يسود اليوم الإثنين، انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وتكون خفيفة إلى متوسطة .
 
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 
 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 32 
وسط الدلتا 23 31
الإسكندرية 23 30
بلطيم 24 30
مطروح 21 29
السلوم 19 29 
سيوة 22 32
بورسعيد 26 29
دمياط 25 29
العريش 20 30 
رفح 19 30
الإسماعيلية 22 33
السويس 22 33
رأس سدر 23 32
نخل 18 32
نويبع 24 32
طابا 22 34
كاترين 20 28
الطور 26 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 36
الفيوم 24 34
بنى سويف 23 34
المنيا 24 36
أسيوط 23 34 
سوهاج 24 36
قنا 26 37
الأقصر 27 39
أسوان 28 41
أبوسمبل 27 38
الوادى الجديد 29 36
شلاتين 27 37
ابو رماد 28 36
راس حدربة 29 35
حلايب 29 35

المزيد عن: طقس معتدل شمال الصعيد درجات الحرارة الشبورة المائية السواحل الشمالية
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