إنترناسيونال يتخطى فيتوريا في الدوري البرازيلي

تغلب نادي إنترناسيونال، على ضيفه فيتوريا، بنتيجة 2-1، أمس الأحد، في إطار منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ثنائية إنترناسيونال، حملت توقيع لياندرو دامياو وأندريس دي أليساندرو، فيما سجل هدف فيتوريا، إيمرسون، بالخطأ في مرماه.

وسقط ساو باولو، في فخ التعادل أمام مضيفه بوتافوجو، بنتيجة 2-2، ليتراجع من الصدارة للمركز الثالث برصيد 52 نقطة، بينما يأتي صاحب الأرض في المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.

سجل ثنائية ساو باولو، دييجو سوزا وجونزالو كاميرو، بينما أحرز هدفي بوتافوجو، جان وكييزا.

واكتسح أتلتيكو مينيرو، ضيفه سبورت ريسيفي، بنتيجة 5-1، ليصعد للمركز السادس برصيد 45 نقطة، ويتجمد رصيد الضيوف عند 24 نقطة في المرتبة الـ 19.

وفاز سانتوس على أتلتيكو باراناينسي بهدف دون رد، ليقفز للمرتبة الثامنة برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الزوار عند 33 نقطة في المرتبة الـ 11.

وصعد سيارا للمركز الـ 15 برصيد 30 نقطة، بفضل تغلبه 3-1، على ضيفه شابيكوينسي، الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المرتبة الثالثة من القاع.

وكانت الجولة قد انطلقت السبت الماضي، بفوز جريميو على فلومينينزي، وتعادل أمريكا مينيرو مع كورينثيانز، وباهيا مع فلامنجو سلبيا.