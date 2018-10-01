مقتل 5 إرهابيين من حركة الشباب فى اشتباكات مع جيش الصومال

أعلن الجيش الصومالى، اليوم الاثنين، مقتل خمسة من مسلحى حركة الشباب الإرهابية وإصابة آخرين فى اشتباكات مع الجيش الوطنى فى جنوب البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن قائد الجيش الصومالى فى المنطقة يوسف حسين عثمان قوله" إن الجيش حقق تقدما عسكريا وحرر عدة مناطق خلال العملية التى جرت فى المناطق الواقعة على بعد حوالى 70 كلم شمال كيسمايو العاصمة الإدارية لمنطقة جوبالاند، لافتا إلى إصابة جنديين بجروح".