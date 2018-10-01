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مارادونا ينصح ميسي بالتمرد على منتخب الأرجنتين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
مارادونا ينصح ميسي بالتمرد على منتخب الأرجنتين
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متابعات
 
نصح الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، ليونيل ميسي بترك المنتخب الوطني معتبراً بأنه حُمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا 2018.

وقال مارادونا إلى صحيفة كلارين الأرجنتينية: "أنصح ميسي بعدم العودة إلى صفوف المنتخب، في كرة القدم الأرجنتينية، يلقون الخطأ دائماً عليه، حتى عندما يخسر منتخب فئة تحت 15 عاماً، لقد حان الوقت لكي نتركه في سلام ورؤية ما إذا كان شخص آخر يستطيع تحمل هذه المسؤوليات".

وأضاف مارادونا الذي يشرف على تدريب نادي سينالوا المكسيكي من الدرجة الثانية: "اليوم المنتخب الأرجنتيني لا يلهمني على الإطلاق، والأمر ينطبق على العالم بأسره، خسرنا الشغف".

وكانت الأرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا بخسارتها أمام فرنسا 3-4 والتي توجت لاحقاً بطلة للعالم.

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