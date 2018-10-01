فيتل يتحدى : لن أستسلم

يرى سيباستيان فيتل سائق فيراري أن آماله في حصد لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بدأت تتراجع بعد فوز منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في سوتشي أمس الأحد وتأخره بفارق 50 نقطة عن المتصدر.





وحتى لو بدا الأمر صعبا فالسائق الألماني لن يستسلم.





وأجاب فيتل عند سؤاله هل ابتعد اللقب عنه بعد قيادة هاميلتون فريقه مرسيدس للمركزين الأول والثاني في روسيا "لم أكن عبقريا في الرياضيات لكني كنت جيدا للانتباه بتعويض ذلك. الأمور لا تصبح سهلة عندما تفقد النقاط".





وأضاف "ما زلت أؤمن بفرصنا. نعم الأمر يصبح أصعب عندما تنهي السباق خلف منافسك لكن من يعلم ماذا سيحدث؟ يتطلب الأمر انسحابه من سباق وتتحول الأمور بشكل مفاجئ".





وتابع "من الناحية المثالية انسحاب من سباقين وهو ما لا أتمنى حدوثه لهاميلتون لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث. لذا نحن بحاجة للبقاء في أفضل حال وهو ربما ما لم يحدث طيلة نهاية الأسبوع والتأكد الآن أننا نركز بشكل جيد على الفوز بالسباقات المقبلة".





وفاز هاميلتون في ثمانية سباقات هذا الموسم من بينها خمسة من آخر ستة فيما بدأ فيتل الفائز بخمسة سباقات الموسم بشكل قوي لكنه تراجع بسبب أخطائه وأخطاء فريقه.





ويملك السائق الألماني 256 نقطة مقابل 306 لهاميلتون.





ويقام السباق المقبل في اليابان قبل أن تنتقل البطولة إلى تكساس والمكسيك والبرازيل ثم الختام في أبوظبي.





وفاز فيتل بلقبه الأول مع رد بول في 2010 بعدما عوض تأخره بفارق 31 نقطة في ’خر ستة سباقات وفي 2012 احتفل بلقبه الثالث رغم أنه كان متأخرا بفارق 44 نقطة عن فرناندو ألونسو في جزء من الموسم.





لكن هذا الأمر يبدو صعبا إذ انسحب كل من السائقين المتنافسين على اللقب مرة واحدة في 16 سباقا هذا الموسم.



