حوار| الدسوقي يكشف لـ"الفجر الرياضي" تفاصيل فشل انتقاله للأهلي ويؤكد على عودته للممتاز مرة أخرى

ارتبط في بداية مسيرته بالانتقال إلى النادي الأهلي، شارك مع المقاولون العرب لـ10 سنوات، وارتدى شارة القيادة، حرمته الإصابة من المعايشة في بازل أثناء انضمامه للمنتخب، لعب بجوار "محمد صلاح" لاعب ليفربول، أشاد به المتابعون له، كان هدافا لمعظم الفرق التي انضم لها، إنه "محمد الدسوقي" والذي يشارك حاليا في صفوف فريق "سبورتنج كاسل" أحد فرق القسم الثالث بالغربية، والهداف للمجموعة حتى الآن.

"الفجر الرياضي" أجرى حوارا مع الدسوقي، للكشف عن تفاصيل فشل انتقاله للأهلي، وبداية مسيرته وهدفه وطموحاته خلال الفترة المقبلة، وسر موافقته بالانضمام إلى القسم الثالث بعد مشاركته بالممتاز "ب" والدوري العام.

*متى بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت في عام 2004 حتى 214 ، في نادي المقاولون العرب، وكان معي محمد صلاح ومحمد النني، ولعبت مع فاروق، ومحمود عزت، وباسم علي، وسعد سمير ومجموعة من اللاعبين المميزين.

شاركت في 35 مباراة في الدوري الممتاز، أشهرهم مباراة الأهلي الذي سجل محمد صلاح في مرماه، وشاركت ضد الإسماعيلي والزمالك.

انضميت للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة هاني رمزي حينها، وسجلت في السودان، وصعدنا تصفيات أوليمبيات، شاركت مع المنتخب 4 مباريات، أشهرهم السنغال 1/0 بهدف حجازي.

انتقلت إلى صيد المحلة "ممتاز ب" حصلت على هداف المجموعة برصيد 15 هدفا، ثم انضميت إلى فريق النصر القاهري موسما، وصعدت مع الفريق للدروي الممتاز، ثم دمنهور الموسم الماضي بالقسم الثاني، وشاركت في 15 مباراة سجلت 5 أهداف.

*لماذا فشل انضمامك للأهلي؟

بسبب أحداث الثورة، كنت في هذا الوقت أشارك وبدأت مفاوضات الأهلي، كنت في سن 21، وكنت حينها أشارك مع المنتخب الأوليمبي.

*لماذا فضلت انتقالك إلى سبورتنج كاسل "قسم ثالث* عن الاستمرار؟

تحدث معي عبدالرحمن فهمي، المدير الفني السابق لسبورتنج، ووافقت لأجله فقط، لأن القسم الثالث كان مرفوض بالنسبة لي.

في بداية الموسم تلقيت عروض من فرق كبيرة، ثم وافقت على انتقالي لسبورتنج بعد أن تواصل معي "فهمي"، وقال بأن الفريق به مجموعة لاعبين مميزين وأغلب الأعمار صغيرة، والنادي قادر بمساعدتي على تحقيق مفاجأة بالمجموعة، وانضميت للفريق بعد ذلك.

*ما رأيك في خامة لاعبي سبورتنج كاسل؟

مجموعة لاعبين متميزين رغم صغر سنهم، أثبتوا أنهم قادرين علي تغلب بعض المواقف الصعبة الذي مر بها الفريق، وكل لاعب يؤدي أقصي ما عنده ولا أحد يبخل بمجهوده لحصول الفريق على أعلى مكانة، وأتحدث معهم بأستمرار، وأتمنى بأن أكون وسيلة مساعدة للجميع داخل أو خارج الملعب.

*ما رأيك في فرق المجموعة ومن الفريق الذي تتوقع صعوده؟

بعد مواجهة 60 ٪؜ من الأندية، أرى أن معظم الفرق جيدة إلى حد ما، و أداء كثير من الفرق مثل بعض، لكن خبرات فرق مثل المالية، والصيد، والمقاولون، هو من يجعلهم يحسمون الصعود، و لاعبو سبورتنج قادرين على تحقيق مفاجأة هذا الموسم.

*من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

عماد متعب، وايكاردي، وكرستيانو ورونالدو.

*رأيك بأن عدم تحديد هدفك من البداية هو سبب وجودك الأن بالقسم الثالث.

طوال حياتي لم أحدد هدف حتى أصل له، " كنت ألعب في الشارع" وفجأة لنضميت للمقاولون، "فلوس كتير وعربية" وكنت صغيرا، أعتقدت بأن كل شئ أصبح سهلا، كل حاجة "جت لوحدها" من غير تعب، ولذلك لم أر ما أريده، وكان لا يوجد من يوجهني للصح.

* من توجه له الشكر؟

والدي ووالدتي، و"أمنية الحصري" زوجتي، دائما تساندني وتشجعني، أوجه لها الشكر على محاولتها لأعود للوضع الطبيعي الذي كنت به، وأيضا لأنها تقدم لي الجو الملائم البعيد عن الضغوط النفسية، وتحملها لي خلال كل الوقت الذي مر، ولأنها تريد أن تراني في أعلى مكانة.

ما طموحك في الفترة المقبلة وهل نرى الدسوقي مرة أخرى في الممتاز؟

أسعى للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدوري العام، أتمرن جيدا، وكل التركيز الأن مع فريق سبورتنج، أحاول أعطي كل ما عندي، وأعلم اللاعبين أي خطأ نقع فيه، والجميع يأخذ بيد الأخر حتى نحقق هدف الصعود، وبالطبع أشعر بأن الله عز وچل سيعوضني، وسأعود مرة أخرى.