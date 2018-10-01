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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (بث مباشر) | بث مباشر ليفربول ونابولي الان بدون تقطيع

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:07 ص
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (بث مباشر) | بث مباشر ليفربول ونابولي الان بدون تقطيع
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الفجر الرياضي
 

ستكون مباراة ليفربول مع نابولي مواجهة خاصة بين اثنين من أفضل مدربي العالم وهما؛ كارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب فكل مدرب لديه تكتيك وأسلوب خاص به، بالإضافة إلى نجوم الفريقين المميزين.

 

وتقام مباراة ليفربول مع نابولي على ملعب الأخير في "سان باولو"، وذلك مساء يوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

موعد مباراة ليفربول أمام نابولي:

 

تبدأ مباراة ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فريق نابولي المعروف باسم "سان باولو"، ويدخل فريق ليفربول اللقاء وفي ذهنه حصد الانتصار لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الأولي على باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه يحتاج للتأهل من دور المجموعات والذهاب بعيداً أملاً في حصد اللقب بعدما فشل في الفوز بالبطولة العام الماضي بالخسارة من ريال مدريد في النهائي.

 

أما فريق نابولي تعادل في اللقاء الأول مع النجم الأحمر لذلك يأمل في استغلال جماهيره للفوز على ليفربول للمنافسة على الصعود من المجموعة الصعبة بدوري أبطال أوروبا، اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي ومتابعة (محمد صلاح) لاعب المنتخب المصري بث مباشر لايف، متابعة مباراة ليفربول وأخبار (محمد صلاح) على موقع الفجر الرياضي.

 

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي:

 

 أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت 5" beIN SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

 

IRIB TV 3 HD Iran

 

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

 

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

 

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

 

RMC Sport 1 HD France

 

Eutelsat 5°W – 11138 V 29950

 

Eutelsat 5°W – 12522 V 29950

 

Varzish Sport HD Tajikistan

 

NSS 57°E – 11565 H 10740

 

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

 

Idman TV Azerbaijan

 

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

 

BT Sport 1 UK

 

Astra 28°E -11344 V 27500

 

Match! Futbol 1 HD Russia

 

Horizons 85°E – 11840 H 28800

 

Star Sports Select HD 1 India

 

G-Sat 93°E – 11630 H 32000

 

Intelsat 45°E – 11155 V 45000

 

Intelsat 45°E – 11495 V 45000

 

Ziggo Sport Select HD Netherlands

 

Astra 23°E – 12129 V 29900

 

DAZN 1 HD Germany

 

Astra 19°E – 12382 H 27500

 

Vamos Spain

 

Astra 19°E – 11686 V 22000

 

Astra 19°E – 11436 V 22000

 

Canal+ Sport 2 HD Poland

 

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

 

Sport TV2 Portugal

 

Hispasat 30°W – 12168 H 27500

 

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

 

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

 

Diema Sport 2 Bulgaria

 

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

 

Eutelsat 16°E – 11595 V 30000

 

Futbol 2 Ukraine

 

Eutelsat 9°E – 12149 V 27500

 

Astra 4°E – 12130 V 27500

 

Digi Sport 4 HD Slovakia

 

Thor 1°W – 12607 V 26667

 

Spiler 1 TV Hungary

 

Thor 1°W – 12766V 28000

 

تاريخ مواجهات ليفربول VS نابولي:

 

تقابل ليفربول مع نابولي مرتين فقط في موسم 2010/2011، فاز ليفربول في لقاء وتعادلا في اللقاء الآخر، ففي 21 أكتوبر 2010، تعادلا بدون أهداف، ثم في 4 نوفمبر 2010 فاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وستكون مباراة ليفربول مع نابولي خاصة ومثيرة بين اثنين من أفضل مدربي العالم وهما؛ كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

 

ويستقبل نابولى الايطالى بملعب "سان باولو" نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال، مشاهدة مباراة ليفربول أمام نابولي بث مباشر كورة أتش دي، متابعة لقاء ليفربول ضد نابولي كورة لايف، اليوم شاهد ليفربول مع نابولي كورة ستار، بث مباشر الأسطورة لأهم مباريات اليوم الأربعاء ليفربول (محمد صلاح) يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

 خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبيرتسون

 

 خط الوسط: جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا

 

 خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

 

تشكيلة نابولي المتوقعة:

 

 حراسة المرمي: أوسبينا

 

 خط الدفاع: هساي، ألبيول، كوليبالي، ماريو روي

 

 خط الوسط: كاييخون، اَلان، هامسيك، زيلينسكي

 

 خط الهجوم: ميليك، إنسيني

 

 ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

 

 -ليفربول 3 نقاط

 

- نابولي نقطة واحدة

 

- النجم الأحمر نقطة واحدة

 

- باريس سان جيرمان بدون نقاط

 

كما تنقل موقعة ليفربول مع نابولي عبر القناة الإنجليزية "BT Sport 1" بالإضافة إلى الفضائية الأمريكية "NBC Sports" بجانب قناة "SuperSport 6 Africa" الجنوب إفريقية.

 

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