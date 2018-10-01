بدء صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.





وأشارت "والي" إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من اليوم، مضيفة أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 اكتوبر.





وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.



