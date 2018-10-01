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عمرو دياب يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:28 ص
عمرو دياب يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ
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الفجر الفني
 

وجه الفنان عمرو دياب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد استقبال المستشار له، في مدينة نيويورك الأمريكية في زيارة أجراها الهضبة للاطمئنان عليه.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ياساحر - ملاك الحسن.. شكرًا شاعر العرب تركي آل الشيخ". 

كان عمرو دياب، نشر عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته له في نيويورك حيث يقضي المستشار رحلته العلاجية.

وقال عمرو دياب في تغريدته "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه". 

عمرو دياب يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ
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