بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف عبر قناة beIN SPORTS

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وذلك بعد ساعات من تأهل النادي الأهلي على حساب حوريا كونكري الغيني بعد الفوز الكبير بأربعة أهداف دون رد في مباراة العودة بملعب السلام.

مقدمة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف:

بدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالدخول في معسكر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يأمل في حصد نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل الذهاب إلي الجزائري لخوض موقعة الإياب، ويدخل الأهلي اللقاء منتشياً بانتصارهعلى النجمة اللبناني بالبطولة العربية بأربعة أهداف مقابل هدف، ولذا فمعنويات الفريق مرتفعه ويسعى المدرب كارتيرون لحصد أكبر كم من البطولات في مدة خلافته للفريق.

أما فريق وفاق سطيف المتأهل كوصيف للمجموعة الثانية نجح في الوداد البيضاوي من ربع النهائي حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، واستطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة ويخرج من مباراة الإياب بتعادل سلبي ليواجه الأهلي في النصف نهائي.

موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف:

تنطلق مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية beIN SPORTS HD 2، ويمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الأهلي VS وفاق سطيف يوم الثلاثاء الموافق 2-10-2018 بث مباشر على كورة أتش دي لايف ، بث حي مباراة الأهلي اليوم حصري ومباشر، تابع لايف مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بدون تقطيع من خلال رابط سريع للجوال.

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معلومات عن مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف:

حدد الكاف طاقم الحكام الإثيوبي، بقيادة باملاك تيسيما ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري، بينما حدد الكاف السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة، والليبي على جيلاني منسقا، وسيكون الطاقم مكلف بإدارة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في العارضة لمشاهدة أهم مباريات اليوم.

وكان فري وفاق سطيف قد نجح في الفوز على الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأبطال عام 1988 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الجزائري 2-0، وفاز الأهلي في العودة بنفس النتيجة وودع البطولة وسط جماهيره بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، لذلك سنكون على موعد ناري اليوم لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة من الأهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT، الأهلي يواجه وفاق سطيف في نصف نهائي مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، متابعة لقاء الأهلي ضد فريق وفاق سطيف.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق والتي ضمت 22 لاعباً وجاءت كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وباسم علي وأحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وعلي معلول وحسام عاشور وهشام محمد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد حمدي ووليد سليمان ومؤمن زكريا وصلاح محسن وإسلام محارب ووليد أزارو وأحمد حمودي وناصر ماهر.

غيابات الأهلي ووفاق سطيف:

يغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمد نجيب، بينما لا توجد أي غيابات في صفوف فريق وفاق سطيف وذلك بعد عودة كلاً من عبد الرحمن بولطيف وحسام غشة من الإصابة وجاهزيتهم للقاء، وعودة اللاعب أنس، اليوم في مواجهة صعبة ضد فريق وفاق سطيف بث مباشر على يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي اليوم كورة ستار HD، كورة جول مشاهدة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-10-2018.

أسلحة الأهلي وفريق وفاق سطيف قبل القمة المنتظرة:

الأهلي أولاً صاحب الأرض والجمهور:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - ميدو جابر - وليد سليمان - أحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو

وفاق سطيف الفريق الضيف:

حراسة المرمي: مصطفي زغبة

خط الدفاع: هواري فرحاني - ميلود ربيعي - عبد القادر بدران - ساعيدي رضواني

خط الوسط: إسلا داودي ديوماند - إلياس سيدهم - سمير عيبود- الحبيب بوقلمونة

خط الهجوم: حسام غشة - عبد المؤمن جابو

حدد “كاف” أن تكون مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف”لقاء الذهاب” على ملعب ستاد القاهرة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر القادم، على أن تكون مواجهة العودة بين الفريقين يوم 23 أكتوبر القادم، على أن يصعد الفائز من مجموع اللقاءين لملاقاة الفائز من مباراتي الترجي التونسي ضد أول أغسطس بطل أنغولا في نهائي البطولة الأفريقية.