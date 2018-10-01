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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.. وهذه المناطق ستشهد برق وأمطار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:50 ص
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.. وهذه المناطق ستشهد برق وأمطار
أمطار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الاثنين، مع سقوط أمطار خفيفة مصاحبة للرعد والبرق في جنوب مصر.

وأكد خبراء الأرصاد، أن الأمطار في الجنوب لن ترقى إلى حد الشدة أو السيول، لكنها تأتي في فصل الخريف متأثرة بمنخفض السودان الموسمي.

وأشاروا إلى أن الظاهرة الأبرز خلال الأيام المقبلة هي انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق، محذرًا قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات المرور.
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