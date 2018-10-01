"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.. وهذه المناطق ستشهد برق وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الاثنين، مع سقوط أمطار خفيفة مصاحبة للرعد والبرق في جنوب مصر.





وأكد خبراء الأرصاد، أن الأمطار في الجنوب لن ترقى إلى حد الشدة أو السيول، لكنها تأتي في فصل الخريف متأثرة بمنخفض السودان الموسمي.



