ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التموين" تفاجئ أصحاب البطاقات بثلاث خدمات هامة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:04 ص
التموين تفاجئ أصحاب البطاقات بثلاث خدمات هامة
التموين
طباعة
 
دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين إلى سرعة تحديث بياناتهم وإضافة المواليد الجديد.

وأتاحت وزارة التموين ثلاث خدمات إلكترونية هامة للمواطنين عبر موقع "دعم مصر"، وذلك بالتعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربي، والثلاث خدمات هم:-

أولاً: تحديث البيانات
حيث أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث البيانات لجميع المواطنين على البطاقات التموينية عبر الشبكة العنكبوتية أو الانترنت من خلال موقع إدارة دعم مصر.

ثانياً: إضافة المواليد
كما أتاحت الوزارة عبر موقع إدارة دعم مصر إضافة المواليد الجديد على البطاقات التمونية وفقاً للشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

ثالثاً: محافظة الخبز
كما أضافت وزارة التموين للمواطنين محافظة صرف الخبر أمام المواطن، حيث يمكنه اختيار محافظة صرف الخبز من نفس الموقع.

وتحاول الحكومة الحالية رفع العب عن المواطنين خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، ذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

المزيد عن: مصر بطاقات التموين اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 4:30:04 AM