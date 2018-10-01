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نجم الأهلي السابق: أتمنى حصد المصري بطولة الكونفدرالية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:49 ص
نجم الأهلي السابق: أتمنى حصد المصري بطولة الكونفدرالية
المصري البورسعيدي
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الفجر الرياضي
 

 

تمنى علاء ميهوب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ورئيس اللجنة الفنية في القلعة الحمراء حصول النادي المصري البورسعيدي بقيادة التوأم حسن على بطولة الكونفدرالية.

 

وقال ميهوب خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "المصري يقدم مواسم استثنائية مع حسام وإبراهيم حسن في السنوات الاخيرة مما جعلهم ملوكاً متوجين لدي شعب بورسعيد".

 

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "أتمنى ان يحصد النادي المصري بطولة الكونفدرالية هذا الموسم لانه يستحق ذلك.. المصري لا يشغل باله بالدوري العام لانه مركز في الكونفدرالية".

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