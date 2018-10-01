أيام قرطاج الموسيقية 2018 : المعرض الدولي للصناعات الموسيقية...فضاء تواصلي بين المهنيين الموسيقيين والجماهير

انطلقت الأحد فعاليات المعرض الدولي للصناعات الموسيقية الذي ينتظم ضمن الأنشطة الموازية للدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية ليتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر بمدينة الثقافة، بمشاركة موسيقيين ومحترفين ومختصين في الصوت والإضاءة من تونس ومن الخارج.





ويقدم المعرض في مختلف أروقته لقاءات مع مهنيي وصناع الآلات الموسيقية وجمعيات وأكاديميات تعنى بالمجال الموسيقي وبالابتكارات الحديثة، حيث يوفر هذا الصالون على امتداد أيام المهرجان فضاء تواصليا بين الجماهير والموسيقيين المحترفين والمختصين في صناعة الموسيقى الآلاتية الأصيلة والمتجددة ليفسح مجالا للتعريف بخصوصيات الآلات الموسيقية والقواعد التقنية والفنية في صناعتها، إلى جانب دعمه للانفتاح على مختلف التجارب والخبرات المحلية والدولية في مجال الموسيقى وتقريبها للموسيقيين الهواة والجماهير.





وستقام خلال فعاليات الصالون الدولي للصناعات الموسيقية عدة أنشطة وتظاهرات من بينها ندوات وورشات تكوينية بالتعاون مع شركاء مهنيين ومحترفين في القطاع الموسيقي لإضفاء طابع جديد للفنون قلب العاصمة ولتشريك الهواة والمولعين بالموسيقى في هذا الحدث الفني الذي يحث المحترفين على الاشتغال والتجديد في الموسيقى ويشجع الجماهير على الإقبال والتواصل مع المحترفين في الصناعة الموسيقية بمختلف مراحلها وتطوراتها.