رجال أعمال تونسيين مقيمون بفرنسا يلتزمون بإعادة تهيئة المدارس المتضررة من الفيضانات الاخيرة في ولاية نابل

التزم عدد من رجال الاعمال التونسيين المقيمين في منطقة "ايل دو فرانس" (Ile-de-France ) بإعادة تهيئة المدارس المتضرّرة من الفيضانات الاخيرة في ولاية نابل، حسب ما أعلن عنه القنصل العام لتونس في فرنسا، علي شعلالي، الاحد، بدار تونس في باريس ، بمناسبة يوم الباب المفتوح " تليتون" المخصّص لجمع تبرّعات لفائدة المتضرّرين من الفيضانات في ولاية نابل .





وذكر سفير تونس بفرنسا، عبدالعزيز رصاع، أن هذه المبادرة التضامنية (تليتون) ساهمت في تنظيمها جمعيات تونسية ناشطة في منطقة "ايل دو فرانس" (منطقة

تقع في الوسط الشمالي لفرنسا وتضمّ العاصمة باريس و7 مقاطعات) ، ستتواصل على امتداد شهر كامل بمختلف مقرات القنصليات التونسية بفرنسا، موضّحا أنّ





حسابا بنكيّا تمّ فتحه في الغرض لدى "بنك تونس الخارجي" (TFBank) لتأمين جمع وتحويل التبرعات.

وترحّم الحضور، خلال اليوم المفتوح، على أرواح المتضريرين الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الفيضانات التي اجتاحت نابل يوم 23 من الشهر الحالي، إضافة إلى





عرض شريط فيديو يقدّم فكرة عن حجم الخسائر التي تسببت بها الأمطار الطوفانية في ولاية نابل ومعتمدياتها.

وعبّر العديد ممّن ألقوا كلمة في هذه التظاهرة عن أسفهم لتدهور البنية الأساسية في منطقة نابل، متوجّهين بنداء إلى وضع استراتيجية من أجل حماية نابل من

الفيضانات.

وفي سياق متّصل تجنّدت العديد من الجمعيات التونسية الناشطة في فرنسا وأحزاب سياسية منذ أسبوع، لتنظيم أنشطة تضامنية ولجمع تبرعات لفائدة المتضرّرين

من الفيضانات في ولاية نابل.





يذكر أن ولاية نابل شهدت مساء السبت 22 سبتمبر الجاري هطول كميات قياسية من الأمطار في يوم واحد راح ضحيتها 6 أشخاص، الى جانب تسجيل خسائر

مادية هامّة تضرّر منها متساكنون ومهنيون. (وات)