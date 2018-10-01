دورة صفاقس الدولية للتنس: فوز التونسية فردوس البحري في الاناث والايطالي جورجيو تاباكو في الذكور

فازت التونسية فردوس البحري من نادي التنس بحمام سوسة بدورة صفاقس الدولية للتنس لصنف الوسطيات وذلك اثر تغلبها الاحد في الدور النهائي على مواطنتها سارا ليزا اوبرتين 6-0 و6-4





اما في صنف الذكور فال اللقب الى الايطالي جورجيو تاباكو الذي تفوق في الدور النهائي على التونسي حبيب صطمبولي من نادي التنس بحمام سوسة 6-3 و6-1





وفي منافسات الزوجي فقد توج امس السبت في صنف الذكور الثنائي التونسي عمارة يوسف ومحمد أنور براهم على حساب الثنائي ياسين بن جماعة (تونسي) و تاباكو جيورجيو (إيطالي) بالانسحاب بعد تعرض ياسين بن جماعة إلى إصابة. وفي صنف الإناث توج الثنائي فردوس البحري وسارا ليزا أوبرتين على حساب الثنائي فريال بلحسن وأمل قاطي بمجموعتين لصفر 7-5 و6-2. وكانت الدورة الدولية السابعة للأواسط والوسطيات التي عادت للانتظام بعد احتجاب دام ثمانية سنوات عرفت مشاركة دولية واسعة لقرابة 94 لاعبا ولاعبة تنس من 9 دول هي اليونان وفرنسا والنرويج واستونيا وإيطاليا والمغرب والجزائر ومصر وتونس. وأثنت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي في تصريح لمراسل وات بصفاقس على أهمية هذه الدورة الدولية وأثرها الإيجابي المرتقب على اللاعبين المحليين ولا سيما الشبان منهم بالنظر إلى أهمية الاحتكاك مع لاعبين أجانب من مستويات محترمة. وأوضحت المولهي أن هذه الدورات التي تنتظم في صفاقس وغيرها من جهات البلاد (المهدية، المنستير، تونس، قليبية، سوسة) تساهم في تحسين التصنيف العالمي للّاعبين واللّاعبات التونسيين بما يخول لهم اللعب في دورات دولية ذات مستوى أرفع كمرحلة هامة للوصول إلى مستوى يؤهلهم للمشاركة في الدورات الدولية الكبرى على غرار "رولان غاروس" و"ومبيلدون". وبينت رئيسة الجامعة التونسية للتنس أن حسن التنظيم الذي تميزت به هذه الدورة الدولية وباقي الدورات التي تنظمها مختلف الفرق التونسية هو الذي يجعل الاتحاد الدولي للتنس يمنح بلادنا فرص تنظيم الدورات الدولية والتي بلغ عددها ثماني دورات بالتمام والكمال وفق قولها. وكان نادي التنس بصفاقس عرف في الفترة الماضية عملية تحسين وصيانة وتهيئة لبنيته الأساسية وملاعبه وفق المقاييس الدولية. من جهته اعتبر رئيس لجنة تنظيم الدورة الدولية السابعة للأواسط والوسطيات للتنس بصفاقس أن هذه المسابقة ساهمت في دعم إشعاع نادي التنس بصفاقس وتشجيع الأطفال والشبان على ممارسة رياضة التنس. وقد تميزت الدورة بعودة عديد الوجوه من رؤساء قدامى ولاعبين إلى حظيرة النادي كما تميزت بمستوى فني طيب بحسب سفيان الرباعي نائب رئيس نادي التنس بصفاقس.