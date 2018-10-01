نابل: المدير الجهوي للصحة الوقائية ينفي تسجيل أية إصابة بوباء الكوليرا على إثر الفيضانات الاخيرة

أكّد المدير الجهوي للصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل، عمر السليمي، في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة، أنه لم يتم إلى حد أمس الأحد تسجيل أيّة حالة مرضية لها علاقة بالمياه أو الأغذية أو سلامة المحيط، خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل حالة مرضية بوباء الكوليرا في منطقة سيدي عمر من ولاية نابل على إثر الفيضانات الاخيرة بالجهة.





وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأنواع من الأمراض يتمّ التبليغ عنها إجباريا لدى مصالح الادارة الجهوية للصحة من طرف المؤسسات الصحية العامة والخاصة في حال اكتشافها،

مضيفا أن الفرق الصحية وفرق حفظ الصحة والفرق العلاجية المركزية والجهوية تواصل مجهوداتها المتعلقة بمتابعة الوضع الذي أفرزته الفياضانات الأخيرة بولاية نابل بهدف الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمحيط، وفق تصريحه.