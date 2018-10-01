وزير البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز يوفر 2 مليار دولار سنويًا
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:46 صنعيم يوسف
قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن حقل "ظهر" ينتج حاليا أكثر من 2 مليار قدم مكعب، وقد ساهم كثيرا في الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبه 8 آبار تعمل، وخطين لنقل الغاز.
وأضاف "الملا"، في لقائه مع قناة dmc الفضائية، أنه يتم حفر آبار أخرى لكي يصل إنتاج الحقل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتابع وزير البترول، أن شهر سبتمبر شهد استيراد أخر شحنات الغاز، وأصبحنا الآن في عهد الاكتفاء الذاتي، موضحا أن ذلك يوفر على مصر 2 مليار دولار سنويا.
وأضاف "الملا"، في لقائه مع قناة dmc الفضائية، أنه يتم حفر آبار أخرى لكي يصل إنتاج الحقل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتابع وزير البترول، أن شهر سبتمبر شهد استيراد أخر شحنات الغاز، وأصبحنا الآن في عهد الاكتفاء الذاتي، موضحا أن ذلك يوفر على مصر 2 مليار دولار سنويا.
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