نابل: إحباط محاولة إبحار خلسة وإيقاف 11 شخصا في منطقة المرازقة

تمكّنت الوحدات الامنية بإقليم الامن الوطني بالحمامات (ولاية نابل)، الاحد، بالمرازقة، من إحباط محاولة إبحار خلسة بعد أن تمكّنت من القبض على مجموعة متكونة من 8 أشخاص اصيلي سيدي بوزيد ينوون الابحار خلسة و على 3 من المشاركين في تنظيم هذه العملية، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بمنطقة الحمامات.





وأشار ذات المصدر الى ان الوحدات الامنية ألقت القبض على المتورطين في هذه العملية بعد ان داهمت المنزل الذي استغل لاقامة المشاركين في

عملية الابحار خلسة وعلى الوسطاء ومنظمي العملية، مضيفا أنه تمّ إيقاف المجموعة بتهمة تكوين وفاق للابحار خلسة.