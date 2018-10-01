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المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية يفوض للهيئة السياسية للحزب استكمال المشاورات والنقاشات مع بعض الأحزاب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:45 ص
المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية يفوض للهيئة السياسية للحزب استكمال المشاورات والنقاشات مع بعض الأحزاب
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محمد وليد الجموسي
 
فوض أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية للهيئة السياسية للحزب استكمال المشاورات والنقاشات مع بعض الأحزاب الوطنية المنخرطة في ما سموه باستحقاقات الثورة معربين وفق نص بيان اصدروه  عن تمسكهم بالعمل المشترك مع هذه الأحزاب "بما يعيد للشعب املا جديدا في استكمال تحقيق الأهداف التي قامت من اجلها الثورة".

ودعا أعضاء المجلس الوطني في ذات البيان الذي صدر في ختام الدورة العادية للمجلس المنعقد يومي السبت والأحد بمدينة سوسة مناضلي حزبهم في الجهات الى الانخراط في هذه النقاشات على المستوى الجهوي والدفع الى العمل المشترك البناء.

واكد أعضاء المجلس على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة مفوضين الهيئة السياسية للحزب تحديد صيغة المشاركة وكذلك الاعداد لمؤتمر التأسيس الثاني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
وبعد التطرق الى الوضع العام بالبلاد أعرب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن انشغاله "بتدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الازمة الاجتماعية وذلك في ظل فشل منظومة الحكم وغياب رؤية واضحة في مواجهة الازمة لاسيما مع تنامي الصراع بين قرطاج والقصبة الذي تحول وفق توصيفهم "الى معطل للسير العادي لدواليب الدولة".

وعبر عن استنكاره لتراخي منظومة الحكم في مواجهة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة التي أصبحت "مرتهنة للوبيات الفساد ولإملاءات السفارات الأجنبية "وفق تقديره.

كما عبر المجلس عن قلقه الشديد لتدهور أوضاع الحريات بالبلاد خاصة في مجال حرية الاعلام وحرية الراي والتعبير وعودة المحاكمات السياسية وتزايد التضييق على الحريات عبر اللجوء غير المبرر الى إجراءات قانون الطوارئ.  
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