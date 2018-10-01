ماراطون الترا ميراج الجريد: فوز المغربي رشيد مرابيطي في الرجال والسويدية اليزابيت بارنس في السيدات

انتظم صباح الاحد بمدينة توزر حفل توزيع الجوائر للنسخة الثانية من ماراطون الترا ميراج الجريد بعدما دارت منافسات السباق في موقع عنق الجمل والمناطق القريبة منه على طول 100 كلم وفي وقت لا يتجاوز 20 ساعة.





وقد توج بالجائزة الأولى للسباق المغربي رشيد المرابيطي الذي قطع المسافة المذكورة في 9 ساعات و10 دقائق و58 ثانية وحل النرويجي سندري امادال في المركز الثاني ب9 ساعات و17 دقيقة و22 ثانية وكانت المتسابقة السويدية اليزابيت بارنس هي الأولى في السيدات والرابعة في كامل السباق حيث خصص السباق نفس قيمة الجائزة لصاحب المركز الأول في الرجال وصاحبة المركز الأول من السيدات في مبادرة هدفها تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال الرياضة.





هذا وكان المغربي رشيد المرابيطي قد حل كذلك الأول في النسخة الأولى من السباق وقد أشاد في تصريح اعلامي بأهمية السباق الذي يشارك فيه حوالي 140 متنافسا من جنسيات مختلفة معتبرا أن السباق مثل كذلك مناسبة للتعرف على المنطقة ومناظرها الطبيعية الخلابة بما تتميز به من كثبان رملية وواحات.

النتائج

السيدات

1- اليزابيت بارنس (السويد)

2- اوريان دوجردان (فرنسا)

3- شافية الهنداوي (تونس)

الرجال

1- رشيد المرابيطي (المغرب)

2- سندري امدال (النرويج)

3- محمد مرابيطي (المغرب)

(وات)