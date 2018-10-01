موعد مباراة يوفنتوس ويانج بويز بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي يوفنتوس الايطالي، ضد منافسه يانج بويز السويسري، غدا الثلاثاء في الساعة 6:55 مساءً على ملعب اليوفي ارينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 2 HD.

وتضم المجموعة الثامنة كل من:-

1- يوفنتوس

2- فالنسيا

3- مانشستر يونايتد

4- يانج بويز

ويسعى نادي يوفنتوس لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي.

ويرغب فريق يانج بويز، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.

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