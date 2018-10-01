إذاعة الكاف تنظم ندوة حول "الإعلام الجهوي في عصر الميديا الاجتماعية"

في إطار احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس الإذاعة التونسية أعدت إذاعة الكاف برمجة خاصة يوم 4 أكتوبر القادم تتضمّن ندوة جهوية حول موضوع "الإعلام الجهوي في عصر الميديا الاجتماعية" في مدينة الكاف بمشاركة خبراء وأساتذة ومهنيين في القطاع الإعلامي لمناقشة استخدامات الميديا الجديدة والميديا الاجتماعية تحديدا في وسائل الإعلام العمومية والخاصة وتأثيرات ذلك في الجمهور وفي الرسالة الإعلامية.





ويتضمن البرنامج تنشيطا خارجيا من خلال أستوديو خارجي مباشر في شكل خيمة ستنتصب أمام القاعة المغطاة بحي الدير في الكاف سيتم خلالها توزيع مطويات

للتعريف بمؤسسة الإذاعة التونسية وسيتمّ عرض مجمل الأعمال والتقارير الميدانية المصورة التي قدمتها إذاعة الكاف خدمة للإعلام الجهوي في ولايات الكاف وجندوبة

وباجة وسليانة وتمّ نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي للإذاعة فيسبوك تحت اسم radio Kef .





ويقوم البرنامج التنشيطي المباشر على المسابقات حول انبعاث الإذاعة التونسية وتقديم مجموعة من الجوائز للمستمعين.





ويشارك في الندوة الدكتور عبد الكريم الحيزاوي أستاذ محاضر في معهد الصحافة وعلوم الأخبار ورئيس مركز تطوير الإعلام الذي سيقدم مداخلة حول "مفهوم صحافة

القرب والتحولات الجديدة"، و الإعلامي عبد المجيد المرايحي ،الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة التلفزة التونسية، الذي سيتحدث عن "الإعلام الجهوي البدايات والمتغيرات الطارئة" والصحفي المختص في صحافة الاستقصاء وليد الماجري الذي سيتناول موضوع : "صحافة الاستقصاء وصحافة القرب".

وتشفع مختلف هذه المداخلات نقاش عام حول عديد المسائل ذات العلاقة بالإعلام الجهوي واستخدامات الميديا الاجتماعية.