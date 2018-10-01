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57.96% نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
57.96% نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان
انتخابات
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كشف مصدر فى مفوضية الانتخابات العراقية بإقليم كردستان، أن نسبة المشاركة فى انتخابات برلمان الإقليم بلغت 57.96%".
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز"، أن هذه النسبة شملت جميع المناطق المشمولة بالانتخابات بصورة عامة.

وكانت عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت فى وقت سابق اليوم ، ويحق لنحو 3 ملايين مواطن فى إقليم الإدلاء بأصواتهم فى عملية الاقتراع، ويتنافس 29 كيانا وقائمة فى هذه الانتخابات على 111 مقعدا فى برلمان الإقليم.

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