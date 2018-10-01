57.96% نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
كشف مصدر فى مفوضية الانتخابات العراقية بإقليم كردستان، أن نسبة المشاركة فى انتخابات برلمان الإقليم بلغت 57.96%".
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز"، أن هذه النسبة شملت جميع المناطق المشمولة بالانتخابات بصورة عامة.
وكانت عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت فى وقت سابق اليوم ، ويحق لنحو 3 ملايين مواطن فى إقليم الإدلاء بأصواتهم فى عملية الاقتراع، ويتنافس 29 كيانا وقائمة فى هذه الانتخابات على 111 مقعدا فى برلمان الإقليم.
المزيد عن: نواب إقليم كردستان انتخابات العراق اخبار العالم