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بعد خسائر لم تحدث منذ 20 عامًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
بعد خسائر لم تحدث منذ 20 عامًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018
ذهب - ارشيفية
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واصلت أسعار الذهب، في سوق الصاغة المصري، ارتفاعها، اليوم الإثنين، بعد أن شهد تحسنًا في الأسواق العالمية وسجلت الأقية 1192.58 دولار في جلسات التداول الأخيرة. 

وبلغت قيمة الارتفاع، نحو جنيهين، ليسجل عيار الذهب 21 سعر 597 جينها، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 511 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 683 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب سعر4776 جنيها.

وجدير بالذكر، أن المعدن الأصفر، سجل خلال هذا الشهر، خسائر لم تحدث منذ 20 عامًا، وفقد أكثر من 0.5%.

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