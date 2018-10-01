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اليوم.. "الأولمبية" تحسم مصير شكوى مرتضى منصور لـ"السيسي"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:24 ص
اليوم.. الأولمبية تحسم مصير شكوى مرتضى منصور لـالسيسي
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

كشف المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، عن الخطوات التى اتخذتها اللجنة الأولمبية نتيجة سبهم من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

 

وقال العريان، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، : "إن تم تقديم شكوى ضد مرتضى منصور للمجلس الأعلي للإعلام، بسبب السبب على الهواء".

 

وأضاف سكرتير اللجنة الأولمبية: "لدينا إجتماع ممتد حتى عصر اليوم الاثنين وسيتم خلاله حسم مصير الشكوى التى سنتقدم بها الى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

 

 

المزيد عن: مرتضى منصور سكرتير اللجنة الأولمبية رياضة اللجنة الاوليمبية الزمالك اخبار الرياضة
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