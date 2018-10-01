زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه

أعلن مطرب الراب الأمريكي، وزوج عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، كاني ويست، رسميا عن تغييره لاسمه.





وأوضح ويست لمتابعيه على "تويتر"، أنه قرر أن يصبح اسمه "يي"، والذي اختاره كذلك لألبومه الغنائي الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.





وكان كاني ويست (41 عاما) صرح في وقت سابق إنه وجد أهمية روحية لاسم "يي"، وأنه دائما ما يستوقفه كلما قرأ الكتاب المقدس.