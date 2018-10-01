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زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه
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سبوتنيك
 

أعلن مطرب الراب الأمريكي، وزوج عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، كاني ويست، رسميا عن تغييره لاسمه.

وأوضح ويست لمتابعيه على "تويتر"، أنه قرر أن يصبح اسمه "يي"، والذي اختاره كذلك لألبومه الغنائي الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان كاني ويست (41 عاما) صرح في وقت سابق إنه وجد أهمية روحية لاسم "يي"، وأنه دائما ما يستوقفه كلما قرأ الكتاب المقدس.

وأذهل كاني ويست محبيه، بأن أصبح أحد المشاهير القلائل — بالإضافة لكونه واحد من الأمريكيين الأفارقة البارزين — الداعمين لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذهب ويست لزيارة ترامب في عام 2016، بعد وقت قصير من اختفاءه من أجل تلقي العلاج النفسي.

كما أن زوجة ويست، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ذهبت مرتين لتقابل ترامب في البيت الأبيض.

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