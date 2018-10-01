باسم مرسي: المنتخب لم يتواصل معي بشأن العودة.. ولا أتحدث مع وردة وشيكابالا

أكد باسم مرسى مهاجم نادى لاريسا اليوناني، أنه يبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بمستواه، متمنيًا العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة.

أكد باسم خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "القناة الأولى" إنه لم يتلقى أى اتصالات من أفراد الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خفير أجيرى، لافتًا إلى إنه لاعب محترف ويجتهد من أجل العودة للفراعنة.

وتابع مهاجم الزمالك السابق، أنه على تواصل دائم مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه يقوم بمتابعة جميع مباريات الفارس الأبيض فى الدورى رغم بعد المسافات.

وأردف باسم مرسى حديثه، موضحًا أنه لا يتواصل مع محمود عبد الرازق شيكابالا أو عمرو وردة المحترفان باليونان بسبب بعد المسافات بينهما.