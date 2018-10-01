تقييد فتاة في "تروسيكل" ببورسعيد.. وشاهد عيان يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)



وقال "عبدالسلام"، في تصريحات لفضائية "dmc"، إنه شاهد رجلا يضرب فتاة بشدة عمرها يصل إلى 14 عامًا، بعصا، وعندما ذهب إليه علم أن الفتاة كانت تلعب بزجاجة، كانت على وشك أن تصطدم بوجهه، وقام بتقيدها وحاول أخذها ولكن الأهالي أوقفوه على ناصية الشارع.



وأوضح أنه حرر له محضرا في القسم، ولكن هذا الشخص حرر ضد الفتاة محضرًا، لافتا إلى أن الفتاة من منطقة بولاق الدكرور، ويحاول التواصل مع أهلها.

كشف أحمد عبدالسلام، محامي، وشاهد عيان على واقعة تقييد فتاة من قبل صاحب مطعم في "تروسيكل"، في منطقة طرح البحر في بورسعيد، عن تفاصيل الواقعة.