عبد الله بالخير يكشف حقيقة انقضاض امرأة عليه خلال الغناء (فيديو)
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:57 صسبوتنيك
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء سيدة منتقبة وقفزها بطريقة غريبة على المطرب الإماراتي عبد الله بالخير في إحدى الحفلات.
وكشف عبد الله بالخير لجمهوره عبر حسابه على "انستغرام"، أن الأمر ليس حقيقيا، وما حدث عبارة عن لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت".
وأوضح المطرب الإماراتي أن الشخص الذي كان يغني ويرتدي ثيابا حمراء على المسرح أحد الممثلين ويقلده.
وأعرب الفنان الإماراتي عن سعادته وترحيبه بتقليده بالمسرحية، لأن الممثل جعل جميع الجمهور يعتقدون أنه هو بالفعل.
ووجه عبد الله بالخير الشكر لفريق عمل المسرحية على هذه اللقطة التي تدل على محبتهم له.
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#عبدالله_بالخير هذي لقطة من مسرحية الاغنية ليلاة ماليلاة .. اغنيتي واللي لابس الاحمر ممثل ويقلدني وكل الناس اعتقدوا اني انا وانا اللي في اللقطة مش انا انا حبيت اللقطة عجبتني وشكراً للحبايب الممثلين في مسرحية قروش البيت اللي قلدوني قدروا يخلون الناس يظنون اني انا وانتشر الفيديو كثير وانا مش انا 🌺❤️😀 مع .. شكر ومحبة وفوقهم بوسةبالخيرية (💋) هذا رابط ( انستجرام .. عبدالله بالخير ) @bilkhair وهذا رابط ( قناة .. بالخير ) على اليوتيوب https://m.youtube.com/user/abdullahbilkhair/videos والرابط موجود في ( البايو ) في صفحتي الرئسية او في السايت للي يحب يشوف .. قناة بالخير
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