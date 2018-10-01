عبد الله بالخير يكشف حقيقة انقضاض امرأة عليه خلال الغناء (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء سيدة منتقبة وقفزها بطريقة غريبة على المطرب الإماراتي عبد الله بالخير في إحدى الحفلات.

وكشف عبد الله بالخير لجمهوره عبر حسابه على "انستغرام"، أن الأمر ليس حقيقيا، وما حدث عبارة عن لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت".





وأوضح المطرب الإماراتي أن الشخص الذي كان يغني ويرتدي ثيابا حمراء على المسرح أحد الممثلين ويقلده.



